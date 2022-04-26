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وزير الخارجية يعلق على موضوع طرح الثقة به وتوزيع اقلام الاقتراع في سيدني … اليكم ما قاله
محلي
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الثلاثاء 26 نيسان 2022
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علق وزير الخارجية عبد الله بو حبيب على تحديد جلسة لمجلس النواب لدرس موضوع طرح الثقة به بالقول: “ضرب الحبيب زبيب”. وعن توزيع اقلام الاقتراع في سيدني قال بوحبيب: ” ما كتب قد كتب ويمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء او لهئية الاشراف على الانتخابات.”

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