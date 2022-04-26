وزير الخارجية يعلق على موضوع طرح الثقة به وتوزيع اقلام الاقتراع في سيدني … اليكم ما قاله

علق وزير الخارجية عبد الله بو حبيب على تحديد جلسة لمجلس النواب لدرس موضوع طرح الثقة به بالقول: “ضرب الحبيب زبيب”. وعن توزيع اقلام الاقتراع في سيدني قال بوحبيب: ” ما كتب قد كتب ويمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء او لهئية الاشراف على الانتخابات.”
علق وزير الخارجية عبد الله بو حبيب على تحديد جلسة لمجلس النواب لدرس موضوع طرح الثقة به بالقول: “ضرب الحبيب زبيب”. وعن توزيع اقلام الاقتراع في سيدني قال بوحبيب: ” ما كتب قد كتب ويمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء او لهئية الاشراف على الانتخابات.”
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