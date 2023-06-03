وزير الداخلية وصل إلى سرايا صيدا

وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، بعد ظهر اليوم إلى سرايا صيدا، في زيارة هي الأولى لمحافظة الجنوب، حيث كان في استقباله قائد المنطقة الإقليمية في الجنوب لقوى الأمن الداخلي العميد بلال حجار، رئيس المكتب الاقليمي لشعبة المعلومات في الجنوب العميد زاهر عاصي، رئيس مكتب الامن العام الاقليمي في الجنوب المقدم علي قطيش والرائد زياد بقسطا ورئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق.
وسيعقد المولوي خلالها إجتماعا مع المحافظين ورؤساء بلدياتهم، لينتقل بعدها للمشاركة في حفل تدشين مركز الإنقاذ البحري في مرفأ صور.
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