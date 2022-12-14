وزير الداخلية: وضعنا خطّة أمنيّة لفترة الأعياد

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، “وضعنا خطّة أمنيّة لفترة الأعياد وسنتشدّد ليلة الميلاد، واتُّخذت كل الإجراءات الضروريّة والإستباقيّة”.
واضاف مولوي: “نعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجاً، وسنتشدّد في محيط مطار بيروت لمنع إطلاق النار العشوائي”، مؤكداً أن “للقوى الأمنيّة الحقّ بالتحرّك التلقائي أمام الجرم المشهود والموقف الرّسمي ثابت بحماية المطار ومحيطه وسمعته ومنع أيّ عمل غير مقبول يحصل فيه أو عبره وسنتصدّى لتصدير الأذى والتهريب عبر المطار”.
واكد وزير الداخلية: “الخطّة الأمنيّة في طرابلس نجحت بنسبة مرتفعة و”ما في غطاء فوق رأس أحد”، ونُطمئن المواطنين “عَيْدوا بأمان وفرح ومحبّة لأنّو أمانكن مسؤوليّتنا ومسؤوليّة كلّ عنصر أمنيّ وعسكريّ”.
وتعليقاً على إشكال الأشرفيّة، قال مولوي: “لا نُريد أن تتكرّر والفوضى وزعزعة الإستقرار لا نقبل به ولن نسمح بأن يحصل ونؤكّد جهوزيّتنا وجهوزيّة كلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة”.
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