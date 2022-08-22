وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مع لبنان ستشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها￼

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ردّا على تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله بمهاجمة منصات الغاز الإسرائيلية، الى أنه يأمل “ألا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان، لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها”.
واضاف غانتس في مقابلة إذاعية: “أعتقد أنه في المستقبل ستكون هناك منصة من طرفنا ومنصة في الطرف اللبناني”.
الى ذلك، شدد على أنّ “إسرائيل ضد الاتفاقية النووية مع إيران لأن فيها العديد من الثغرات”، موضحًا أنّ “الاتفاقية النووية مع طهران ستسمح بإدخال كم هائل من الموارد إلى إيران”.
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