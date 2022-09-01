وزير الدفاع: التعاون القائم بين الجيش و”اليونيفيل” ضمانة للاستقرار￼

رحب وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2650 القاضي بالتمديد لولاية القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” لمدة سنة، نظرا للدور المهم الذي تقوم به مع الجيش في المحافظة على الاستقرار في المنطقة.
وإذ شدد وزير الدفاع، في بيان، على أن “لبنان يلتزم تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته”، دعا الى “وجوب التزام اسرائيل مندرجات هذا القرار ووقف خروقاتها الجوية والبحرية والبرية”.
وفيما دعا المجلس في قراره، الاطراف الى ضمان حرية حركة “اليونيفيل”، أكد الوزير سليم أن التنسيق الدائم بين “اليونيفيل” والجيش اللبناني هو “ضمانة لتفادي أي إشكالات في منطقة عمليات القوة الدولية”.
وأشار الوزير سليم الى “الجهوزية الدائمة للجيش للمحافظة على الأمن والطمأنينة في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة”.
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