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وزير الدفاع التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي
محلي
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الخميس 26 كانون الثاني 2023
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة مساء اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الايرلندي مايكل مارتن في حضور سفيرة ايرلندا في لبنان نوالا اوبراين ورئيس أركان الجيش الجنرال شون كلانسي والوفد المرافق. وتناول البحث دور الوحدة الإيرلندية في اليونيفيل والممتدة على أكثر من أربعة عقود. وفي هذا الإطار جرى التطرق الى الحادثة التي تعرضت لها آلية الجنود الايرلنديين في الجنوب ومقتل احدهم.
الوزير سليم ثمّن تضحيات جنود اليونيفيل عموما وجنود الوحدة الإيرلندية خصوصا والدور الإيجابي الذي تقوم به هذه القوة الدولية في جنوب لبنان حفاظا على الاستقرار في المنطقة بالتعاون الوثيق مع وحدات الجيش اللبناني المنتشرة هناك.
الوزير مايكل مارتن شكر الوزير سليم على ما قامت به السلطات اللبنانية في حينه من اهتمام وأمل ان يصل التحقيق في الحادثة الى كشف كامل الحقيقة ومحاسبة المعتدين وبقاء اجواء الإلفة والتعاون بين اليونيفيل واهالي المنطقة.
وقد تطرق اللقاء أيضا الى الأزمة الإقتصادية في البلاد وأزمة النزوح السوري وتداعياته الإجتماعية والإقتصادية على لبنان.

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