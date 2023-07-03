وزير الدفاع الروسي:”تمرد” مجموعة فاغنر كان “استفزازا”

وصف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم محاولة التمرد التي قامت بها مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بـ”الاستفزاز” الذي قال إنه لم يؤثر على القوات النظامية.
وقال شويغو في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء واوردتها “سكاي نيوز”: إن تمرد فاغنر “الاستفزاز لم يؤثر على تصرفات مجموعات القوات. استمر الجنود بشجاعة ونكران الذات في حل المهام الموكلة إليهم”.
وأضاف وزير الدفاع الروسي: “هذه الخطط فشلت في المقام الأول لأن أفراد القوات المسلحة الروسية أظهروا الولاء لقسم واجباتهم العسكرية”.
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