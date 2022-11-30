وزير الدفاع الروسي: سيتم زيادة مخصصات تمويل وزارة الدفاع 1.5 مرة عام 2023

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن المبلغ المخصص لتمويل مشتريات الدولة في مجال الدفاع عام 2023 سيزداد بمقدار 1.5 مرة، ما يعني تزويد القوات الروسية بالأسلحة والمعدات بنسبة 97%.
وقال الوزير الروسي، اثناء اجتماع في مركز مراقبة الدفاع الوطني، إنه خلال العملية العسكرية الخاصة تختبر القوات الروسية طرقا جديدة للاستخدام القتالي للقوات الصاروخية والمدفعية.
وأشار سيرغي شويغو إلى أن أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة الجزئية أكملوا التدريب خلال شهرين بعد تدريبهم في أكثر من 100 مضمار موزعين بين روسيا وبيلاروسيا ومشاركة 3000 مدرب، منوها إلى أنه تم تدريب أكثر من 8000 طاقم لقيادة الدبابات والمدرعات والمدفعية والتحكم بالدفاع الجوي والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية في مراكز التدريب.
وأوضح وزير الدفاع الروسي أن متطلبات مشتريات الدولة في قطاع الدفاع زادت نتيجة للعملية الخاصة والتعبئة الجزئية.
وقال إن مركز الرقابة على الدفاع الوطني يتحكم في توريد الأسلحة المطلوبة.
وقال أيضا إن استخدام منظومات “تورنادو-أس” والمدافع ذاتية الدفع “مالكا”، خلال العملية الخاصة يسمح بضرب أنظمة الصواريخ والمدفعية الأجنبية بشكل فعال.
ملخص تصريحات شويغو:
يتم اختبار طرق جديدة لاستخدام القوات الصاروخية والمدفعية بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة خلال العملية الخاصة بأوكرانيا.
ميزانية (الدفاع عن الدولة) سترتفع عام 2023 مرة ونصف المرة.
سنولي اهتمامًا خاصًا بالبناء لصالح القوات النووية في العام المقبل.
خلال العام القادم سنولي اهتماما خاصا لبناء رأس المال لصالح القوات النووية.
أكثر من 300 ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم للتعبئة الجزئية وتم تدربيهم خلال شهرين في أكثر من 100 ساحة تدريب في روسيا وبيلاروسيا.
تم تدريب أكثر من 8000 من أطقم الدبابات والمدرعات والطائرات من دون طيار والحرب الالكترونية في مراكز التدريب.
تم انشاء ساحة تدريب جديدة ومتعددة الأنواع في إقليم كراسنويارسك على غرار قوات الفضاء.
البنية التحتية لأنظمة الصواريخ الجديدة يتم بناؤها في 5 تشكيلات لقوات الصواريخ الاستراتيجية.
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