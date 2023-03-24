وزير الدفاع تناول مع قائد الجيش شؤون المؤسسة العسكرية

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم ، قائد الجيش العماد جوزاف عون ،واطلع منه على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد.
وتناول اللقاء شؤون المؤسسة العسكرية لا سيما ما يتعلق منها بأحوال العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلات الشهداء المادية وما يمكن القيام به لتحسين أوضاعهم في هذه الظروف الصعبة التي تفرض عليهم أعباء وتحديات مادية يومية.
وجرى التطرق الى ما تحققه يوميا وحدات الجيش على المستوى الأمني في مكافحة الجريمة وحماية الإستقرار والأمن في المناطق اللبنانية كافة.
وكان توافق على أهمية دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة لحفظ الإستقرار ومكافحة العصابات الإجرامية.
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