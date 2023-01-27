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وزير الدفاع: عدم مشاركتي في جلسات الحكومة تأتي في اطار التزام الدستور
محلي
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الجمعة 27 كانون الثاني 2023
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قال وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي :”بحثت مع البطريرك الشؤون الوطنيةوالمعيشية واوضاع المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع وطمأنت البطريرك ان وضع المؤسسة العسكرية بخير ، وحرصنا ان يبقى دورها قويا يحفظ سلامة الوطن”.
واذ أكد حرصه “على الجيش وقائد الجيش” نفى” الكلام الاعلامي عن اقالته” وقال:”انا وزير للدفاع لا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل وفق اي اجندة سياسية”.
واكد:”عدم مشاركتي في جلسات مجلس الوزراء تأتي في اطار التزام الدستور”.

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