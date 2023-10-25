وزير الدفاع: لبنان ملتزم القرارات الدولية وحريص على الإستقرار

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، حرص لبنان على سلامة اليونيفيل واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها، شاكراً القوة الدولية على تضحياتها وعلى كل ما قدمته ولا تزال من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان.
وشدد الوزير سليم في خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا على التزام لبنان بالقرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب في ظل التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل.
الوزير سليم أكد على وجوب ان يتوقف النزاع وسفك الدماء في غزة والسعي الى حل الصراع في المنطقة على قاعدة قرارات الأمم المتحدة التي تعالج جذور هذا الصراع.
فرونتسكا أكدت من جانبها، أن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما دعم الجيش اللبناني وتمتين التعاون والتنسيق بين وحدات الجيش وقوات اليونيفيل لحماية امن واستقرار لبنان. واشارت الى ان الامم المتحدة تبذل جهودا حثيثة للمساعدة على تجنيب لبنان تداعيات النزاع.
وفي هذا الإطار اطلعت فرونتسكا وزير الدفاع على الجهود التي تقوم بها الامم المتحدة بهذا الخصوص.
كما بحث وزير الدفاع مع رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، في التطورات الراهنة.
وتناول وزير الدفاع مع الوزير السابق يعقوب الصرّاف الأوضاع العامة في البلاد.
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