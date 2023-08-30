موقع البرامج
نشرات الأخبار
وزير الدفاع معزيا: شهداؤنا قدوة في التضحية والولاء دفاعا عن لبنان
محلي
|
الأربعاء 30 آب 2023
Post Views: 501

قدم وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم بعد ظهر اليوم في كنيسة مار تقلا – بقنايا  التعازي الى عائلة الرائد الطيار الشهيد جوزف ‏حنا الذي استشهد في حادثة سقوط المروحية العسكرية في منطقة حمانا. 
 
وتوجه الوزير سليم الى عائلة الطيار الشهيد حنا بالقول:” ان اهالي شهداء الجيش مدرسة تجسد معنى الوفاء والانتماء وقوة الإرادة على رغم التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. وسيبقى شهداؤنا في ذاكرة الوطن مصدر إلهام للأجيال وقدوة في التضحية والولاء”.
 
وأكد الوزير سليم “ان هذه التضحيات تحظى بتقدير جميع اللبنانيين وثقتهم بالمؤسسة العسكرية التي تقدم أداء وطنيا جامعا وواجبا مقدسا في الدفاع عن الوطن من كل الاخطار والتهديدات”.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com