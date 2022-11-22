وزير الدفاع وضع اكليلا من الزهر امام تمثال فخر الدين

وضع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، باسم الجمهورية اللبنانية، إكليلاً من الزهر أمام تمثال الأمير فخر الدين عند مدخل وزارة الدفاع الوطني في اليرزة ، لمناسبة الذكرى الـ 79 للإستقلال.
ولدى وصول وزير الدفاع، قدّمت ثلة من الجيش التشريفات، وكان باستقباله ممثل قائد الجيش العميد حسن الخطيب ورئيس الغرفة العسكرية العميد منصور نبهان وضباط الغرفة.
وبعد أن وضع الوزير سليم إكليلاً من الزهر أمام التمثال، عزفت موسيقى الجيش معزوفة الموتى ولازمة النشيد الوطني ولازمة نشيد الشهداء.
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