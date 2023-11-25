وزير الزراعة استقبل السفير الفرنسي

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه في الوزارة، سفير فرنسا هيرفيه غارو في زيارة بروتوكولية، يرافقه وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية ممثلاً بمديرة مكتب الوكالة في بيروت كاترين بونو ونائبتها آن ايزنييرت والمستشارة الإقليمية للشؤون الزراعية الكسندرا ترويانو غرو، بحضور مستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش.
وعرض وزير الزراعة والسفير والوفد المرافق أولويات وزارة الزراعة للمرحلة الحالية والمقبلة وكيفية مساعدة القطاع الزراعي للنهوض به.
كذلك شرحت بونو المشاريع الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان وكيفية ملاءمتها لأهداف استراتيجية وزارة الزراعة.
وأثنى الوزير على “الشفافية والتنسيق العالي بين الوكالة والوزارة”، وتمنى “ان يستمر دعم القطاع الزراعي في المستقبل خاصة في ظل الأزمة التي تواجه المزارعين في جنوب لبنان”.
بدوره اكد السفير غارو “دعم الحكومة الفرنسية للبنان”، وتوافق مع وزير الزراعة على القيام في الفترة المقبلة بزيارة مشتركة للمشاريع الزراعية الممولة من الحكومة الفرنسية على الأراضي اللبنانية.
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