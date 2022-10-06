وزير الزراعة: لتطبيق القوانين المرعية الإجراء في عمليات صيد الأسماك￼

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وفداً من تعاونية صيادي الأسماك في منطقة الجناح، وتم البحث في كيفية التعاون للحد من الصيد الجائر، وتمكين الصيادين من أجل استمرارية مهنة صيد الاسماك واستدامة الموارد البحرية، وفق مكتبه الاعلامي.
وأكد الحاج حسن “ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين المديرية المختصة في الوزارة وصيادي الأسماك من أجل مكافحة الصيد الجائر”.
وأشار الى “عمل الوزارة على تأمين شباك للصيادين تتلائم مع شروط صيد الأسماك، وسحب جميع الشباك المضرة بالبيئة وبالثروة السمكية التي تعرف باسم “الجاروفة”.
وتم الإتفاق على ان يكون هناك لقاءات مشتركة ودورية بين الوزارة والنقابة.
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