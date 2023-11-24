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وزير الزراعة يستقبل القائم بالأعمال في السفارة السورية
محلي
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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن سعادة القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان علي دغمان، حيث تم البحث في مجمل العلاقات الزراعية بين البلدين، والتأكيد على الرزنامة الزراعية بين لبنان وسوريا.
 
وتطرق اللقاء الى كيفية تفعيل بنود مذكرة التفاهم الرباعية التي تم توقيعها بين لبنان وسوريا والعراق والاردن.
 
وتوجه الحاج حسن بالشكر للقيادة السورية على التسهيلات التي تقوم بها الحكومة السورية للمنتجات اللبنانية، مؤكدا “قوة العلاقة الأخوية التي تربط البلدين لما فيه مصلحة للشعبين الشقيقين”.

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