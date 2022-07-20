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وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار يطلق حملة “أهلا بهالطلة”
مؤتمرات صحافية
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الأربعاء 20 تموز 2022
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وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار يطلق حملة “أهلا بهالطلة”

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