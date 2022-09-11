وزير السياحة ينوه بدعوة الراعي السياسيين للتعاون مع الرئيس عون

نوه وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الذي مثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قداس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس أمام مزار القديسة رفقا في متنزه معاد، بالدعوة التي وجهها الراعي في عظته لجهة دعوته السياسيين إلى “التعاون مع رئيس الجمهورية ودعمه في المرحلة الدقيقة التي تمر على الوطن وفي الفترة المتبقية من عهده، من أجل تحقيق الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها”.
وأشار الى انه نقل لعون “تحيات البطريرك الراعي ومحبته له والتي حمله اياها علنية في عظة القداس وكررها في العشاء الذي أقيم في المناسبة”. وكشف أنه سيتخذ قرارا يوم غد بإدراج متنزه معاد، حيث مزار القديسة رفقا، كموقع سياحي ديني على الخريطة السياحية الدينية في لبنان.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا