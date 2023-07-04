وزير السياحة يُطلق مهرجانات جبيل السياحية

أعلنت بلدية أهمج وجمعية “إنماء إهمج” في قضاء جبيل البرنامج الفني للمهرجان السياحي العاشر للعام 2023 من 18 آب لغاية 20 منه، خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى اتحاد بلديات قضاء جبيل ،برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وحضوره، وحضور قائمقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي الخوري، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس وعدد من رؤساء البلديات، رئيس البلدية نزيه أبي سمعان وأعضاء المجلس البلدي رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران ومختار البلدة شربل زيادة، خادم الرعية الخوري طوني حردان ، رئيسة جمعية انماء اهمج ايفيت ابي رميا متى والاعضاء ، رئيسة النادي ايلان ضاهر حردان وحشد من المدعوين.
نصّار لفت إلى أن “النشاط السياحي لهذا الصيف غير مسبوق، وهذا الأمر لا يعود فقط لوزير السياحة وللوزارة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص إنما السبب الرئيسي يعود إلى الأزمة الطويلة التي قطعنا بها بعد ازمة جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان”.
وكشف أن “أرقام الحفلات والمهرجانات السياحية لهذا الصيف في لبنان تزداد يوما بعد يوم، فقد تم تسجيل 110 من كافة انواع النشاطات السياحية والثقافية برعاية وزارة السياحة في كل المناطق اللبنانية”.
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