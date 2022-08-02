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وزير الشؤون: نعتذر على التأخير… في آخر الاسبوع المقبل سيبدأ القبض
محلي
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الثلاثاء 02 آب 2022
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التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار في السرايا الحكومية، فريق عمل برنامج “أمان”، للاطلاع على آخر المستجدات والنظر في مدى التأخير الدفعة التي كان أعلن عنها في القصر الجمهوري، وقال:” نحن سنبعث برسائل نصية للأشخاص المستحقين يوم الاثنين المقبل، وفي آخر الاسبوع المقبل سيبدأ القبض، ونحن نعتذر من الشعب اللبناني ومن المستفيدين من برنامج “أمان” على التأخير الذي حصل، على أمل أن نرسل الرسائل في المرحلة المقبلة  باكرا  لكي تكون الدفعات متوازنة في اخر الشهر”.

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