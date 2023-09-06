وزير الصحة: الموازنة تتضمن مساهمات تزيد عن 12 ضعفا للمستشفيات

رعى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض احتفال تسلم مستشفى اهدن الحكومي هبة يابانية كناية عن معدات طبية تقدمة من السفارة اليابانية، وبالتعاون بين السفارة اليابانية ومستشفى إهدن الحكومي، بسعي من اتحاد بلديات قضاء زغرتا.
حضر الاحتفال الى جانب الوزير الابيض والسفير الياباني ماغوشي ماسايوكي، الوزيرة السابقة لميا يمين، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير، رئيس مجلس ادارة مستشفى اهدن الحكومي الدكتور جوزيف فرنجيه، الرئيس الاقليمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ميشال الدويهي، الباحث والكاتب روي عريجي رئيس جمعية الشبيبة الاهدنية، مديرة محمية حرج اهدن المهندسة ساندرا كوسا، الى عدد من اطباء المستشفى وفريق عمل الاتحاد.
بعد النشيدين اللبناني والياباني، ألقى الدكتور فرنجيه كلمة شكر فيها “دولة اليابان حكومة وشعبا على عطاءاتها من اجل لبنان وخاصة ما قدمته الى مستشفى إهدن، آملا “أن تستمر دولة اليابان في دعمها للقطاع الصحي في لبنان من أجل استمراره خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.
كما شكر فرنجيه الوزيرة يمين على جهودها و”كل ما قامت به من اجل استمرار المستشفى”، وكذلك شكر اتحاد بلديات قضاء زغرتا.
من جهته تحدث رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا فقال: “في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي انعكست سلباً على الوضع المعيشي عند المواطن، وبالتالي على الوضع الصحي الذي بات أكثر صعوبة وتعقيداً، وبما أن اتحاد بلديات قضاء زغرتا يعتبر الحالة الانسانية والصحية إحدى أهم أولوياته، وقد كان له الدور الأساس في مواجهة أزمة كورونا في العامين الماضيين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة مشكورة، ومع مستشفى اهدن الحكومي وباقي مستشفيات القضاء، وبما أن التعاون مع سفارة دولة اليابان والتواصل الجاد معها قد أثمر بفعل استعدادها الدائم لتقديم ما يساهم في تأمين المتطلبات الطبية الضرورية لمستشفى اهدن الحكومي وما يوفر للمريض الحاجة والمنفعة والأمان لما هي عليه من أهمية في موقعها الجغرافي كمستشفى وحيد في مناطق الاصطياف في قضاء زغرتا، والمستشفى الحكومي الوحيد في قضاء زغرتا أيضاً، فقد قامت السفارة، نتيجة لهذا التعاون بتقديم هبة هي عبارة عن معدات طبية حديثة وتركيبها في المستشفى، وقد بلغت قيمتها نحو ۸۲٫۰۰۰ دولار”.
أضاف: “إن اتحاد بلديات قضاء زغرتا الذي يضم /٢٥/ بلدية يقدم الشكر الكبير على هذه الهبة السخية للشعب الياباني العظيم بواسطة سفارة بلاده الممثلة بسعادة السفير السيد ماغوشي مازايوكي، مع التمنيات لدولة اليابان وشعبها بدوام العزة والازدهار ولكم بدوام الصحة والنجاح في مهماتكم، مع حرصنا الشديد على العلاقات الأخوية الصادقة وعلى التعاون المثمر والدائم معكم والذي نطمح لأن يبلغ قطاعات أخرى لما فيه خير ومنفعة مواطنينا في قضاء زغرتا.
نذكر بالمناسبة وبكل فخر الهبة التي قدمتها سفارتكم الموقرة منذ سنوات الى بلدية زغرتا – اهدن عبارة عن مكتبة عامة مكتملة التجهيزات تستفيد منها أفواج الطلاب المتتالية في تحصيلها العلمي وثقافتها”.
أما سفير اليابان فقال: “لا شك أنه خلال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة التي يمر بها لبنان للأسف، كان قطاع الرعاية الصحية العام من بين الأكثر القطاعات تضرراً لا سيما مع محدودية الموارد وزيادة الطلب على الرعاية الطبية غير المكلفة، ومازالت المستشفيات الحكومية تبذل كل الجهود المتاحة للاستجابة لاحتياجات مرضاها الأكثر حرماناً، بفضل الجهود الهائلة التي تبذلها وزارة الصحة العامة”.
أضاف: “تدرك اليابان الدور الهام الذي تلعبه المستشفيات الحكومية أثناء مواجهة الصعوبات المختلفة، لذلك قامت بتوسيع نطاق مساعداتها للمرافق الصحية العامة في جميع انحاء لبنان لتعزيز امكاناتها وبناء قدراتها على الصمود خلال هذه المرحلة الحرجة”.
بدوره، الوزير الابيض قال في كلمته: “يشرفني اليوم ان نتشارك معا فرحة تقديم مشروع المعدات الطبية لمستشفى اهدن الحكومي مشروع بالتعاون بين السفارة اليابانية ومستشفى اهدن الحكومي بسعي من اتحاد بلديات قضاء زغرتا.
في هذه الازمة تقوم المستشفيات الحكومية بدور كبير في الوقوف الى جانب الشعب وخاصة الطبقات الاكثر هشاشة من مجتمعنا. لذلك، فإن هذه المستشفيات الحكومية هي جديرة بكل الدعم في هذه المهمة الصعبة التي تقوم بها. وان هذا الدعم الذي تلقته المستشفيات الحكومية وخاصة مستشفى اهدن الحكومي، ليس اول دعم وصل من دولة اليابان فقد افتتحنا مع سعادة السفير عدة مشاريع سابقة في مستشفيات اخرى وفي مراكز صحية كذلك، وهذه كانت فرصة لدعم القطاع الصحي في القيام في هذه المهمة الصعبة في هذه الظروف التي نمر بها.
وفي هذا الاطار، نود ان نعبر عن عمق شكرنا وامتناننا لليابان وكل شركائنا الدوليين الذين وقفوا الى جانبنا في هذا الطريق. فبفضل هذه الشراكة كان تنفيذ العديد من المشاريع في المستشفيات والمراكز الصحية مما سيمكننا من تقديم خدمات أفضل للمواطنين”.
اضاف: “من هذا المنطلق، نؤكد على أهمية دور المستشفيات الحكومية في تقديم الخدمات الصحية خصوصا في المناطق النائية لذلك ستواصل وزارة الصحة دعمها الكامل لهذه المستشفيات لضمان الوصول الى خدمات طبية عالية الجودة لكل المواطنين.
ويسعدني أن أذكر اليوم أن الموازنة التي طرحت للمناقشة أمام مجلس الوزراء تتضمن أمرين زيادة في موازنة الوزارة بحوالي خمسة أضعاف عن الموازنات السابقة. وكذلك في بند المساهمات في موازنات المستشفيات الحكومية بما يزيد عن ١٢ ضعفا وهذا سيؤمن الدعم الكامل للعاملين في المستشفيات الحكومية بالدرجة الاساسية ولسير العمل في المستشفيات”.
وختم: “نأمل أن يكون لهذا الدعم الهدف المرجو وان يكون في المستقبل المزيد من المبادرات البناءة”.
بعد مستشفى اهدن الحكومي، توجه السفير أوكوبو وفريق عمله بصحبة رئيس اتحاد بلديات زغرتا والقضاء ورئيس مجلس ادارة مستشفى اهدن الحكومي وفريق عمل الاتحاد والمستشفى، الى محمية إهدن، حيث استقبلتهم مديرة المحمية سندرا كوسا سابا، في حضور الوزيرة السابقة لميا يمين التي قدمت شرحاً مقتضباً عن فرادة المحكية واهمية تنوعها البيولوجي وثرواتها الطبيعية.
بعد ذلك، غرس سفير اليابان شجيرة أرز من مشتل المحمية باسمه تخليداً للزيارة.
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