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وزير الطاقة وليد فياض يعلن عن زيارته الى سوريا للقاء نظيري السوري في مؤتمر الطاقة المتجدّدة
مؤتمرات صحافية
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الخميس 12 أيار 2022
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وزير الطاقة وليد فياض يعلن عن زيارته الى سوريا للقاء نظيري السوري في مؤتمر الطاقة المتجدّدة

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