“وزير العدل بيحولني على التفتيش لاني سافرت”… غادة عون: خافوا الله

غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”: “وزير العدل بيحولني على التفتيش لاني سافرت وما اخدت اذن لاحضر مؤتمر. من ايمتى حضور مؤتمر بدو اذن.ما يحصل معي اضطهاد واضح. يا اوادم انا بكرا بترك القضاء بس،الشعب المسكين بدو يبقى تحت رحمة القضاء والقدر.. رئيس النادي بيحكي مرتين على التلفزيون وبيتهجم على الوزير ولا من يحاسب. اسواء من هيك وضع ما في.
وسألت: “الى متى؟ الى متى اضطهاد القاضي الوحيد الحامل لواء المظلومين والمقهورين ضد مافيا اكلت الاخضر واليابس؟ .خافوا الله”.
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