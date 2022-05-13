موقع البرامج
نشرات الأخبار
وزير العدل: على مسافة واحدة من المرشحين كافة￼
محلي
|
الجمعة 13 أيار 2022
Post Views: 114

استغرب المكتب الاعلامي لوزير العدل هنري الخوري في بيان، زج إسمه في الحملات الانتخابية، فيما نفى الخوري نفيا قاطعا ما ورد في تغريدة أحد المرشحين حول قيامه بإتصالات داعمة لأي مرشح”، مؤكدا “وقوف وزارة العدل على مسافة واحدة من المرشحين كافة”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com