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وزير المالية: الوزارة أنجزت عملية تحويل رواتب المتقاعدين
محلي
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الإثنين 08 آب 2022
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أعلن وزير المالية يوسف الخليل أن الوزارة أنجزت عملية تحويل رواتب المتقاعدين والتي يستفيد منها قرابة المئة وعشرة آلاف متقاعد.
يذكر أن المساعدة الاجتماعية الخاصة بهؤلاء كان تم تحويلها في وقت سابق.
وفي السياق تستمر التحضيرات لتحويل رواتب باقي القطاع العام تباعاً اعتباراً من هذا الأسبوع.
في مجال منفصل وجه الوزير الخليل كتاباً الى صحيفة Liberation الفرنسية يدحض فيها ما نشرته من اتهامات كاذبة بحق وزير المالية حيال ما زعمت عن مرسوم تجنيس يجري التحضير له، طالباً من الصحيفة توضيحاً لذلك.

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