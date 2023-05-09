وزير المالية يشدد على أهمية انتظام عمل الإدارة العامة

أكدّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على أهمية انتظام عمل الإدارة العامة التي تعتبر الجهاز التنفيذي للدولة، ورأى أن الواجب يقتضي من الجميع مسؤوليةً أعلى وتضافراً للجهود ، كي يستعيد هذا الجهاز دوره وحويته.
وإذ أشار الى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تجاه العاملين في هذا القطاع وان حركت الركود فيه، غير أنها لم تصل بعد الى الدور الذي يفترض أن يكون عليه، مشدداً على أهمية السير بعدد من المشاريع الإصلاحية الملحة.
وثمّن الخليل دور عدد من الهيئات الدولية التي ورغم الظروف التي يمر بها لبنان، ما زالت مؤمنة بحاضر ومستقبل هذا البلد وتسعى إلى مساعدته.
كلام الخليل جاء دخلال اجتماع عقد في مكتبه في وزارة المالية ضم وفداً من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي – المتخصص بالسياسات الضريبية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وقد ترأس الوفد الدكتور راشيل بيتش الاخصائية الاقليمية في الشؤون الضريبية، وحضره مدير الواردات والضريبة على القيمة المضافة لؤي الحاج شحادة الذي شدد على أهمية خطوة الـ UNDP والتي تعتبر أساسية لاعادة انتظام العمل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بشكل خاص، وللسير بالآليات التي تحد من التهرب الضريبي وتؤدي الى ردم الفجوة الضريبية عبر المساعدة التقنية التي يقدمها، لافتاً إلى أن المشاورات سوف تفضي الى توقيع خطة مشاركة وطنية Country engagement بين البرنامج والوزارة.
كما تسلم الخليل من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر كتاباً يتضمن اقتراحات الاتحاد حول الإجراءات الضريبية المتعلقة بالعمال والموظفين والأجراء والمياومين، وسبل معالجتها حتى تأتي عادلة بحق الطبقة العاملة .
واستقبل سفير الأرجنتين Maurico Alice في زيارة تعارف.
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