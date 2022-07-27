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وزير المالية يعلن موافقة اللجنة الوزارية على إعطاء بدل إنتاجية مقطوع يومياً للموظفين
محلي
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الأربعاء 27 تموز 2022
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أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ان اللجنة الوزارية التي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي قد وافقت على الطرح الذي أعدته وزارة المالية وقدمته الى اللجنة في إجتماع اليوم والذي يقضي بإعطاء بدل إنتاجية مقطوع يومياً للموظفين، العاملين في الإدارة العامة يتراوح بين 150 و350 ألف ليرة يومياً شرط حضور المستفيد ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل وذلك من نهار الاثنين حتى نهار الخميس من كل اسبوع خلال الدوام الرسمي.
وعلى الفور أعدت وزارة المالية مرسوماً بهذا الشأن ووقع عليه الوزير الخليل وقد تم تحويله الى رئاسة مجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني ويصبح نافذاً.

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