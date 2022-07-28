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وزير المالية يوقّع مراسيم ترقيات تعود لوزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات
محلي
|
الخميس 28 تموز 2022
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مراسيم ترقيات عائدة لكلّ من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات شملت:

في وزارة الدفاع الوطني:

  • مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط الى رتبة ملازم.
  • مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة ملازم في الجيش الى رتبة ملازم أول.
  • مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة مؤهل أول في الجيش الى رتبة ملازم.

في وزارة الداخلية والبلديات:

  • مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة ملازم
  • مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
  • مشروع مرسوم ترقية عسكريين من رتبة ملازم الى ملازم أول.

وقد أُحيلت مشاريع المراسيم هذه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

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