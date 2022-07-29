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وزير المال يوقّع مراسيم ترقيات عسكريين￼
محلي
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الجمعة 29 تموز 2022
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وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال مراسيم ترقيات عائدة لكل من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات شملت:
 
في وزارة الدفاع الوطني:
–    مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط الى رتبة ملازم.
–    مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة ملازم في الجيش الى رتبة ملازم أول.
–    مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة مؤهل أول في الجيش الى رتبة ملازم.
 
في وزارة الداخلية والبلديات:
–    مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة ملازم
–    مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.

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