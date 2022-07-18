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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا “مسألة حياة أو موت”
إقليمي/دولي
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الإثنين 18 تموز 2022
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اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو “مسألة حياة أو موت” وهناك “أمل” في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وقال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا، إن “حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق” الذي يتم التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة، وفق ما ذكرت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

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