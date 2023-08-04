وزير خارجية الكويت يتلقى دعوة لزيارة إيران

تلقى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح دعوة لزيارة إيران، في خضم خلاف حول حقل للغاز يشمل السعودية.بحسب “روسيا اليوم”.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن سالم عبد الله الجابر الصباح تسلم أمس الخميس أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد محمد توتونجي، الذي نقل إليه رسالة من وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان، تضمنت دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية.
وجاءت الدعوة فيما أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكين الوحيدين لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.
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