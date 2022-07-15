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وزير سابق في ذمة الله
محلي
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الجمعة 15 تموز 2022
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توفي أحد مؤسّسي “بنك عوده” والرئيس السابق لجمعية المصارف الوزير السابق ريمون عوده.

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