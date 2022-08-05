وسام الأرز من رئيس الجمهورية تقديرًا لمسيرة الصحافي الراحل جوزيف حردان في الاعلام الرياضي

يفتتح نادي حفرون اهمج دورته الرياضية السنوية في الكرة الطائرة وكرة السلة مساء غد السبت.
وفي برنامج الافتتاح تكريم الرئيس المؤسس الزميل جوزف حردان في الذكرى السنوية الاولى لغيابه. وسيعرض وثائقي قصير عنه مدته خمس دقائق، ثم يسلم ابن البلدة النائب سيمون ابي رميا عائلة الزميل الراحل باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسام الارز الوطني تقديرا لمسيرة حردان في الاعلام الرياضي (النهار ولوريان لو جور) وفي الادارة الرياضية (امين سر في اتحادات العاب القوى والرماية والصيد وكرة القدم.
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