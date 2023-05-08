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وسيم بزي: السفير السعودي ممتعض من كلام جعجع عن ان الأسد جثة سياسية… كيف يقول هذا الكلام؟
نبض بيروت
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الإثنين 08 أيار 2023
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نبض بيروت مع د. وسيم بزي

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