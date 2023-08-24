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وسيم بزي يكشف خفايا خطيرة: شهران مصيريان، لا رواتب بعد هذا التاريخ، وهذا هو السيناريو النفطي!
نبض بيروت
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الخميس 24 آب 2023
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نبض بيروت مع باحث في الشأن السياسي وسيم بزي

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