وصول وزير الزراعة إلى سوريا للبحث في آلية العمل العربي المُشترك

وصل وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن الى سوريا، عبر معبر المصنع الحدودي، حيث كان في استقبالهم وزير الزراعة السوري المهندس حسان قطنا ومدير عام منظمة “اكساد” نصرالدين العبيد.
وكان الحاج حسن، الرئيس التنفيذي للمنظمة قد غادر إلى سوريا، يُرافقه المدير العام للمنظمة ابراهيم الدخيري، للقاء وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا وعدد من المسؤولين ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” نصرالدين العبيد، للبحث في آلية العمل المُشترك العربي – العربي ومناقشة المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان وسوريا بالشراكة مع منظمة “أكساد”.
وستتم مناقشة اللقاء الرباعي الذي عقد بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، على أن يتم التحضير الى قمة مقبلة، من أجل تسيير حركة انسيابية السلع والمنتجات الزراعية بين الدول الأربع، على أن تنضم دول عربية أخرى.
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