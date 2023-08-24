وضع سيلين ديون الصحيّ ينذر بالأسوأ!

تتدهور حالة المغنية العالميّة سيلين ديون الصحيّة يومًا بعد يوم بعد ان تفاقمت التشنجات في جسدها ما يجعلها غير قادرة على المشي وعرضة للسقوط اثناء تنقلاتها الأمر، الذي سيحرمها من الغناء مجدّدًا، وربما الى الأبد.
وفي هذا الاطار كشف مصدر قريب من العائلة لوسائل الاعلام الغربية ان آلام المغنية الكندية لا تُحتمل، وظهرها يميل الى الانحناء بسبب اصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس، وهي قد طلبت من شقيقتها ليندا الانتقال للإقامة معها من أجل رعايتها.
وكانت كلوديت، شقيقة النجمة العالمية قد شاركت تحديثًا في وقت سابق عن تطور حالتها من الناحية الطبيّة، مشيرةً في تصريح لموقع ” Le Journal de Montreal” نقلته صحيفة الدايلي ميل الى ان “سيلين لم تجد بعد علاجًا طبيًّا ناجعًا في حالتها، لكنها تتابع العمل عن قرب بالتعاون مع باحثين في هذا المجال”. وأضافت كلوديت “بأنّ الأمل مهمّ للغاية ولا يزال موجودًا، لكن ينبغي على شقيقتها الاستراحة من عناء الإرهاق الذي لازمها خلال جولاتها الغنائية سعيًا منها لتكون الأفضل على الساحة الفنيّة. فالقلب والجسد يرسلان إشارات في لحظات ما، ومن الواجب الإصغاء إليهما”.
المصدر: بصراحة
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