وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب

توفيت الفنانة السورية القديرة أنطوانيت نجيب، عن عمر ناهز الـ ٩٢ عامًا.
وقد نعى فرع العاصمة السورية دمشق لنقابة الفنانين، اليوم الأربعاء، الفنانة أنطوانيت نجيب التي تُعد أكبر ممثلة سورية حيث شاركت العام الفائت بفيلم “فيك أب”، كضيفة شرف.
أنطوانيت نجيب هي من مواليد شباط/فبراير ١٩٣٠ بمدينة درعا السورية، عرفت عن طريق مشاركتها بالعديد من المسرحيات الهامة.
وانضمت انطوانيت نجيب إلى نقابة الفنانين السوريين عام ١٩٦٨ وعملت في المسرح والإذاعة والتلفزيون وقدمت الكثير من الأعمال وأبدعت في تجسيد الأدوار وتميزت في الكثير منها، ورصيدها الفني مليء بالأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، حيث جسدت أدوار الأم الحنون والمرأة الطيبة البسيطة ومن أشهر أدوارها التلفزيونية مسلسل “صح النوم”.
المصدر: بصراحة
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