وفاة المايسترو احسان المنذر بعد صراع مع المرض

غيب الموت صباح اليوم المايسترو والملحن والموزع الموسيقي إحسان المنذر عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع مع المرض.
يُصلّى على جثمانه ويوارى في الثرى في روضة الشهيدين اليوم الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وتقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد في الفنار العالي.
نبذة
ترك الراحل إرثاُ فنياً كبيراً على الصعيد اللبناني والعربي وبصمة مهمة جدا عند العديد من الفنانين، منهم الفنان راغب علامة في العديد من الأغاني، التي شكلت نقلة نوعية في مسيرة راغب الفنية، نذكر منها :” عن جد” و”يا لومي” و”لو شباكك ع شباكي” الكتب العتيقة”، “دي ليلة ورد” و”برافو عليكي”، كما تعاون مع الفنانة سمية بعلبكي من خلال أغنية بعنوان “امرأة شرقية” من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، بالإضافة إلى تعاونات جمعته مع الفنانة ماجدة الرومي بينها أغنية “مطرحك بقلبي”، ولحن للفنانة جوليا بطرس أغنية “وقف يا زمان”.
وقام الراحل بتوزيع اغان لكثير من الملحنين، وقاد الفرقة الموسيقية لبرنامج ستديو الفن للمخرج الراحل سيمون أسمر سنة 1982 و1988.
ووضع موسيقى تصويرية لفيلمين: “الانفجار” و”المخطوف”، وأوبريت “وصية حب” (مع ديانا حداد ووائل كفوري- دبي) ووزع موسيقى مسرحية “ايليا النبي” (نص ولحن أنطوان جبارة) ومسلسلات تلفزيونية.
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