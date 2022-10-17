وفاة المصاب في اشكال حولا والجيش يعمل على توقيف مطلق النار

افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في مرجعيون عن وفاة ح. ح. متأثرا بجروحه، بعد تعرضه للاصابة بطلق ناري خلال اشكال عائلي في بلدة حولا، حيث تسود حالة من التوتر.
وقامت وحدات الجيش بضرب طوق امني في المكان وتعمل على توقيف مطلقي النار.
افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في مرجعيون عن وفاة ح. ح. متأثرا بجروحه، بعد تعرضه للاصابة بطلق ناري خلال اشكال عائلي في بلدة حولا، حيث تسود حالة من التوتر.
وقامت وحدات الجيش بضرب طوق امني في المكان وتعمل على توقيف مطلقي النار.
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