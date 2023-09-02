وفاة المغني الأميركي جيمي بافيت صاحب أغنية “مارغاريتافيل” عن 76 عاما

أعلن الموقع الإلكتروني للفنان وكاتب الأغاني الأميركي جيمي بافيت اليوم السبت وفاته عن عمر يناهز 76 عاماً.
ويشتهر بافيت بأغنيته “مارغاريتافيل” التي تدعو إلى الحياة في المناطق الاستوائية.
وقال الموقع في بيان “رحل جيمي في سلام مساء الأول من أيلول بين أفراد عائلته وأصدقائه وموسيقاه وكلابه. عاش حياته كما لو كانت أغنية حتى آخر نفس له وسيفتقده الكثير للغاية”.
وطرح بافيت أغنية “مارغاريتافيل” في 1977 وبلغت المركز الثامن في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية وظلت في القائمة لمدة 22 أسبوعاً لتصبح بذلك أشهر أغنياته المنفردة.
وأنتج بافيت 27 ألبوماً خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 50 عاماً. وحققت أربعة ألبومات الشهادة البلاتينية للمبيعات فيما نالت ثمانية ألبومات الشهادة الذهبية.
وتوفي جيمي تاركاً وراءه زوجته جين سلاجسفول وابنتيه سارة وسافانا وابنه كاميرون.
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