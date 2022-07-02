وفاة الممثل بيار شمعون￼

توفّي الممثل بيار شمعون اليوم بعد مسيرة فنيّة طويلة شارك فيها في مسرحيّات وبرامج ومسلسلات عدّة.
وكان شمعون شعر بوعكة صحية أمس، فأدخل الى مستشفى ضهر الباشق حيث فارق الحياة، علماً أنّه كان يعاني من مرض السكّري.
الجدير ذكره أن بيار شمعون يمتلك مسيرة حافلة بالنجاحات، إذ شارك في برنامج “بسمات وطن” مع المخرج شربل خليل، إلى جانب مشاركته أيضاً في عدد من المسلسلات نذكر منها: “حماتي وعقلاتي، موت أميرة، رصيف الغرباء، كاراميل، أمير الليل، الشحرورة، تلاميذ آخر زمن، شريعة الغاب”، وعلى صعيد الأفلام السينمائية نذكر: “كذبة بيضا، ملا علقة، كاش فلو”.
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