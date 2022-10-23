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وفاة طفل سقوطا من الطابق الخامس في كفررمان
محلي
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الأحد 23 تشرين الأول 2022
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أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية، أن الطفل السوري ” ع.ا.” مواليد 2019، توفي إثر سقوطه من منزله في الطابق الخامس في بلدة كفررمان، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النبطية الحكومي، وبدأ مخفر النبطية بالتحقيق لمعرفة الملابسات.

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