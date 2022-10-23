وفاة طفل سقوطا من الطابق الخامس في كفررمان

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية، أن الطفل السوري ” ع.ا.” مواليد 2019، توفي إثر سقوطه من منزله في الطابق الخامس في بلدة كفررمان، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النبطية الحكومي، وبدأ مخفر النبطية بالتحقيق لمعرفة الملابسات.
أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية، أن الطفل السوري ” ع.ا.” مواليد 2019، توفي إثر سقوطه من منزله في الطابق الخامس في بلدة كفررمان، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النبطية الحكومي، وبدأ مخفر النبطية بالتحقيق لمعرفة الملابسات.
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