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وفاة وديع جورج وسوف
فن
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السبت 07 كانون الثاني 2023
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توفي وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف توفي مساء اليوم نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجراها قبل أيام.

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