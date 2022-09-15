وفد لبناني برئاسة شقير يشارك في “ملتقى الأعمال المصري-اللبناني” في القاهرة

يشارك وفد اقتصادي لبناني كبير في “ملتقى الأعمال المصري-اللبناني” الذي سينعقد في دورته السادسة بعد ظهر الأحد في 18 الحالي، في فندق “سميراميس انتركونتيننتال” – القاهرة.
ويرأس الوفد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، ومن بين المشاركين قادة غرف وجمعيات تجار وصناعيون وزراعيون، إضافة إلى وفد من الاتحاد العمالي العام في لبنان برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر.
ويرعى الملتقى رئيس مجلس الوزراء في مصر الدكتور مصطفى مدبولي، ويشارك فيه وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب ورئيس الجمعية المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي ورئيسا مجلس الأعمال المصري – اللبناني أحمد السويدي والدكتور ربيع حسونة، والأمين العام لإتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي.
كذلك يشارك في الملتقى سفير لبنان في مصر علي الحلبي، إضافة إلى عدد كبير من اللبنانيين العاملين في مصر أو المهتمين بالاستثمار والعمل فيها.
وكان السفير المصري في لبنان ياسر علوي أعلن في المؤتمر الصحافي الذي عقد في غرفة بيروت لهذه الغاية، أن “مصر فتحت أبوابها لاستيراد معظم المنتجات والسلع في لبنان، وأن السفارة على استعداد لمعالجة كل المعوقات وما على المعنيين سوى مراجعة المفوضية التجارية في السفارة”.
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