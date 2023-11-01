وفد منظمة الصحة العالمية في السراي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، في حضور وزير الصحة فراس الأبيض، مع وفد من منظمة الصحة العالمية ضمّ المدير الاقليمي للمنظمة أحمد المنظري، والمدير الاقليمي للطوارئ ريك برينر، ومدير مكتب المنظمة في لبنان عبد الناصر ابو بكر.
وتم البحث في سبل التعاون بين الحكومة اللبنانية والمنظمة والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، اضافة الى جهوزية القطاع الصحي في حال حصول أي طارئ.
كما تم التشديد على أولوية دعم القطاع الصحي في لبنان الذي يتحمّل أعباءً كبيرة خصوصاً في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين، وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته تجاهم وتجاه البلد المضيف.
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