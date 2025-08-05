وفد من “الحزب” يزور باسيل: العقبة امام بناء الدولة هو العدوان الاسرائيلي

التقى وفد من حزب الله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ميرنا الشالوحي.
وبعد اللقاء، أكد النائب علي فياض أن “العقبة امام بناء الدولة اليوم هو العدوان الاسرائيلي”.
وتابع فياض: “تناقشنا مع باسيل في العديد من الامور واهمها استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان وتشاركنا وجهات النظر حول المخاطر القائمة والمحتملة التي يتعرض لها البلد”.
ورأى فياض أن “للتيار الوطني الحر قراءة ليست بعيدة عن قراءتنا ولديهم مقاربة تعتبر أن الطريق الى المعالجة تبدأ بالتزام العدو “الإسرائيلي” أولًا بالاتفاقيات وبأن تقوم الدول الضامنة بدورها”.
وأكد على “أهمية أن تجري الانتخابات النيابية في وقتها المقرر دون أي تأجيل”.
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