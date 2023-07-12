وفد من حزب الطاشناق التقى باسيل.. وهذا ما جرى بحثه!

التقى، يوم أمس، وفد من حزب الطاشناق ضمّ الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان وعضوي اللجنة المركزية هاكوب هاواتيان وباروير دير غوكاسيان، رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، بحضور النائب نقولا الصحناوي والأستاذ غسان خوري.
جرى البحث، خلال الإجتماع، موضوع الإنتخابات الرئاسية، والقضايا المتعلقة بالحكومة، والحوار الوطني، وملف حاكمية مصرف لبنان، كما جرى البحث في القضايا الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.
كذلك، أتى اللقاء للتأكيد على العلاقة المتينة بين الحزبيْن.
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