وفد من “حماس” في القاهرة لبحث وقف حرب غزة وإدخال المساعدات

أعلنت “حماس”، أن وفد قيادة الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، حول وقف الحرب في غزة.
وأفادت “حماس” في بيان أوردته “سكاي نيوز”، بأن الوفد “بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ الأربعاء (اليوم) ستركز حول سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها”.
وأشاد البيان “بالجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”، مشددا على أن “العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا”.
