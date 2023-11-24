وفد من قيادة القومي زار “الميادين” معزيا  الحسنية: الإعلام المقاوم فضح وحشية العدو الصهيوني

أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، أن “وفدا كبيرا من الحزب قدم التبريكات وواجب العزاء بكوكبة شهداء قناة “الميادين”، المراسلة الصحافية فرح عمر والمصور الصحافي ربيع معماري والمعاون حسين عقيل. وكان في استقبال الوفد في مقر القناة، رئيس مجلس إدارتها الأستاذ غسان بن جدو والمسؤولون والعاملون فيها”.
واشار البيان الى أن “الوفد الذي ترأسه نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، ضم: عميد الخارجية غسان غصن، عميد الإعلام معن حمية، عميد القضاء ريشار رياشي، عميد التربية والشباب ايهاب المقداد، عميد شؤون فلسطين وهيب وهبي، عميد العلاقات العامة الدكتور فادي داغر، ناموس المجلس الأعلى سماح مهدي، وكيل عميد الداخلية – منفذ عام بيروت وليد الشيخ، وكيلة عميد الخارجية سناء حبيب، وكيل عميد الإذاعة شادي بركات، رئيس المجلس القومي عاطف بزي، الأمين هشام المصري، مسؤولة العلاقات العامة في صحيفة “البناء” اعتدال صادق، عضو هيئة منفذية المتن الشمالي نيبال الحلبي، عضو هيئة منفذية بيروت راغدة دياب، عضوي هيئة منفذية المتن الجنوبي علي ناصرالدين ورامز الشيخ صالح وعضو المجلس القومي فارس غندور”.
الحسنية
وقدم الحسنية “باسم الحزب، التبريكات والعزاء لقناة الميادين إدارة وعاملين، وإلى عائلات الشهداء الأبطال الذين يمهدون الطريق لتحقيق النصر الذي سنحتفل به قريبا في القدس”، مؤكدا أن “المقاومة تخوض المعركة على الجبهة محققة إنجازات وانتصارات لم يتوقعها العدو. في الوقت الذي تخوض فيه وسائل الإعلام المقاومة حربا من نوع آخر ضد الاحتلال، ملحقة به هزيمة جديدة عبر نقل الحقيقة وإظهار بطولات شعبنا في فلسطين وهو يواجه وحشية وغطرسة الكيان الغاصب”.
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